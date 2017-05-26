المغرب يفكك شبكة مرتبطة بـ " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تمكنت الشرطة المغربية، اليوم الجمعة، من تفكيك شبكة إرهابية مؤلفة من أربعة أشخاص كانت نشطة في شمال البلاد بالقرب من سبتة ومليلة، وكانت قد أعلنت ولائها لتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية اليوم، إن أعضاء الخلية تم اعتقالهم في بني بويفرور وبني أنصار بالناضور، وفي الدريوش ومرتيل واكتسبوا خبرة في تصنيع المتفجرات منزلية الصنع بفضل اتصالاتهم مع مقاتلين من داعش في سوريا والعراق.

وكان المعتقلين يقومون بدور دعائي لهجمات داعش، بحسب بيان أمني، وكذلك كانوا ” يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في المغرب بعبوات ناسفة ضد منشآت حساسة وسياحية، وتنفيذ اغتيالات ” .

وضبطت السلطات في العملية ذخائر وأجهزة إلكترونية ومخطوطات تحث على الكراهية وأعلام سوداء لداعش.

وتأتي العملية في إطار تصاعد الهجمات الإرهابية لداعش في الخارج: ” بعد تضييق الخناق حول داعش في مناطقها بسوريا والعراق من قبل التحالف الدولي ” .