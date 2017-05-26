تعرف على الفوائد المتوقعة من فرض " الضريبة الانتقائية " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حدد مجلس الوزراء موعد تطبيق نظام الضريبة الانتقائية بعد 15 يوماً تُحسب من اليوم.

ودعا مجلس الوزراء العاملين في المجال إلى تصحيح أوضاعهم ومخاطبة الجهات المختصة في هذا الشأن؛ تجنباً لمُخالفة النظام الجديد.

وتستعرض في السطور التالية الفوائد المتوقعة من فرض الضريبة الانتقائية:

تفرِض هذه الضريبة وتتولى تحصيلها الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويُتوقع أن تبلغ الضريبة في المملكة نسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، ونسبة 50% على المشروبات الغازية.

وستعمل الدولة على صرف الأموال المتحصلة من الضريبة على مشاريع وبرامج مفيدة، كما ستعوض هذه الضريبة الخسائر التي تتكبدها الدولة في سبيل علاج البيئة والمتضررين من السلع المستهدفة بها، خصوصاً مع انخفاض استهلاك الطبقات الأقل دخلاً للمنتجات الضارة بعد ارتفاع أسعارها.

وقدرت الهيئة الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيرادات المملكة المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة بأكثر من 12 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات السعودية من التبغ نحو سبعة مليارات ريال والمشروبات الغازية نحو ستة مليارات ريال.

يشار إلى أن الضريبة الانتقائية تهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها وتأخير البدء في استهلاكها، فهي ضريبة يتحملها المستهلك النهائي عند شرائه للسلع الضارة.