⁠⁠⁠⁠⁠السيسي يدعو لمعاقبة الدول الممولة للإرهاب والتحرك وفق مقررات قمة الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

طالب فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعاقبة الدول التي تدعم الإرهاب وتموله، داعيًا المصريين إلى التماسك والتوحد في وجه الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس المصري مساء اليوم الى شعبه على خلفية التفجيرات التي استهدفت الأقباط اليوم في صعيد مصر.

وأكد فخامة الرئيس المصري خلال كلمته، على أن المجتمع الدولي قادر على هزيمة الإرهاب إذا تحرك وفق مقررات قمة الرياض.

ولقى 28 شخصا، بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 24 آخرون، بينهم عدد كبير إصاباتهم خطيرة، في هجوم على أقباط في محافظة المنيا بجنوب مصر.