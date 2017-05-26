السيسى: نخوض حربا ضد الإرهاب بالنيابة عن العالم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب بالنيابة عن كافة دول العالم.

وأضاف في كلمة وجهها للشعب المصري، مساء اليوم، أن مصر لن تتردد فى ضرب معسكرات الإرهابيين فى الداخل والخارج.

وتابع أنه بعد سقوط النظام الليبى، كنا نعلم أن هناك شر كبير سيأتى لمصر، وكانت القوات تتواجد على الحدود لتأمين البلاد، مضيفًا: ” خلال العامين الماضيين فقط، حجم العربيات الدفع الرباعى اللى عبرت الحدود لينا فى مصر، تقرب من الـ1000 عربية، وخلال الثلاث شهور الماضيين دمرنا تقريبًا 300 عربية وكل ده كان جاى يستهدف المصريين وأمننا ” .

وأشار السيسي الى أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لحماية شعبها وأمنها، فيما شدد بالقول: ” اللى شفتوه النهارده مش هيعدى كده، والمعسكرات اللى خرجت منها، وتم التدريب فيها للعناصر دى تم توجيه ضربة ليها جامدة جدًا ” .

وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية، لمتابعة تداعيات حادث المنيا الإرهابى،وراح ضحيتها 28 شخص وأصيب 25 في الهجوم، الذي شنه ملثمين في ثلاث سيارات دفع رباعي.