مران الهلال.. دياز يركز على الأمور الفنية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استأنف الفريق الكروي الأول بالهلال، مساء الجمعة تدريباته بعد حصول لاعبوه على راحة يومي الأربعاء والخميس وأدى الفريق مراناً اعتيادياً، اشتمل في مجمله على الجوانب الفنية، وبدأ بتدريبات التمرير الدقيق والضغط على حامل الكرة.

وأجرى لاعبو الهلال، مناورة على جزء من مساحة الملعب، باستخدام أكثر من مرمى صغير، وشهد جزء من تدريب الفريق مشاركة ياسر القحطاني.

ويستعد الهلال لمواجهة استقلال خوزستان، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء المقبل، بعد فوزه بمباراة الذهاب (2-1).