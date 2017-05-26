بدء صلاة التراويح في الحرام المكي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهد أكثر من مليوني مصل من الزوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين مساء اليوم الجمعة، بدء صلاة التراويح بالمسجد الحرام في هذه الليلة المباركة ليلة الأول من شهر رمضان المبارك.

وتوافد المصلين إلى المسجد الحرام منذ وقت مبكر من هذا اليوم الذي امتلأت أروقته وأدواره وسطوحه وبدرومه بالمصلين وامتدت صفوفهم إلى جميع الساحات المحيطة بالمسجد الحرام والطرق المؤدية إليه.

وتمكن قاصدو بيت الله الحرام من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان في أجواء روحانية سادها استعدادات أمنية مشددة.