سجون جدة تطلق سراح 143 سجين بمناسبة العفو الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حرصت إدارة سجون محافظة جدة الْيَوْمَ الجمعة على اطلاق سراح 143 سجينا من سجناء الحق العام ممَّن تنطبق عليهم شروط العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير ادارة سجون جدة العميد مانع العتيبي، أن اللجنة لا تزال تدرس العديد من ملفات السجناء، تمهيدا للعفو عن كل من تنطبق عليه الضوابط والشروط المنظمة.