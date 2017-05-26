سعودي يساعد عارضة أزياء نمساوية على الهرب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حاولت عارضة الأزياء النمساوية إليف اكسو (25 عامًا) الهروب على متن طائرة خاصة يملكها صديقها السعودي بعد أن صدمت بسيارتها شاحنة في جزيزة ايبيزا، تحت تأثير الكوكايين.

ووفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فإن الشرطة وصلت لموقع الحادث ولم تجد الفتاة وصديقها؛ لكن شهود عيان قالوا إنهما في طريقهما لاستقلال طائرة خاصة.

فأسرعت الشرطة وتوجهت إلى مدرج الطائرات الخاصة ووجدت الطائرة تستعد للتحليق فتم القبض على العارضة بينما أطلق سراح صديقها السعودي وغادر الجزيرة الإسبانية.

