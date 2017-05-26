مصادر: اتجاه لإيقاف التعليم عن بُعد والموازي والانتساب من الجامعات - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، بأن وزارة التعليم تتجه لإيقاف برامج التعليم الموازي والتعليم عن بُعد والانتساب نهائياً في مرحلة البكالوريوس على مستوى جميع الجامعات السعودية، وستسثنى الدراسات العليا من هذا القرار شريطة تحمّل الطالب جميع التكاليف اللازمة لدراسته.

يذكر أن ديوان المظالم بمنطقة عسير، كان قد ألزم جامعة الملك خالد بأبها -قبل أشهر- بإعادة الرسوم التي حصلت عليها من طلاب ماجستير التعليم الموازي؛ حيث اعتُبر ذلك مخالفاً للأمر السامي القاضي بإعفاء طلاب ” الموازي ” من الرسوم الدراسية منذ عام 1429هـ.