الإفراج عن 135 سجين بالعاصمة المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن مدير السجون بالعاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني، الإفراج عن 135 سجينًا هذه الليلة، حيث يمثلون الدفعة الأولى من السجناء المقرر إطلاق سراحهم بعد إنهاء إجراءاتهم.

وأكد القحطاني، علي أن العاملين بالسجون وبالتعاون مع لجنة العفو عكفوا على إنهاء إجراءات المشمولين بالعفو ممن تنطبق عليهم الشروط، مشيرًا أنه سيتم بشكل يومي إطلاق سجناء الحق العام المستحقين للعفو.

وأستغل مدير إدارة سجون العاصمة المقدسة هذه المناسبة بتقديم النصائح الأبوية للمفرج عنهم بالتوبة وعدم الرجوع للجريمة والحرص على البعد عن مرافقة أصدقاء السوء.

