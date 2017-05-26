خروف يقطع أكثر من عشرين كيلو للعودة لصاحبه - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

في حادثة غريبة قطع خروف اكثر من عشرين كيلو ليعود الى منزل صاحبه،وذلك في احدي قري محافظة صبيا بجازان.

وتعود التفاصيل حينما اصطحب المواطن أحمد جعفري خروفه والذي تربي في منزله خمس سنوات لسوق المواشي بصبيا لبيعه، وبالفعل باعه لأحد الأشخاص والذي يسكن في قرية شرق صبيا.

وادخل المشتري الخروف الحظيرة مع قطيع من الضأن،وكان ذلك ظهراً، وتفاجأ المشتري عند الصباح حينما أراد أن يطعم ماشيته بعدم وجود الخروف، فأخذ في البحث عنه في المنازل والمزارع المجاورة لكنه لم يعثر عليه، وبعد العصر جاءه اتصال من صاحب الخروف يخبره بوجود الخروف لديه،فقد عاد الى حظيرته قاطعاً اكثر من عشرين كيلو .

الغريب في الامر كيف استدل الخروف على منزل صاحبه، وسط المزارع والأشجار، وماراً بقرى وهجر وطرقو مركبات ومحلات تجارية وسكنية، والجميل في الامر بأن صاحبه عزف عن بيعه وإرجاعه للمشتري وتم الاتفاق.

