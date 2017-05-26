" الهاجري " يدين الهجوم الإرهابي في المنيا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أدان سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري بشدة الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف اليوم الجمعة مجموعة من الأقباط الذين كانوا يستقلون إحدى الحافلات بمحافظة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح.

وقال: العمل الإجرامي نفذته فئة ضالة وخبيثة لا صلة لها بالقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية؛ موضحاً: هذا العمل الإجرامي هدفه إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من الدول.

وأضاف أن بعض الدول لن تنهض من محنها إلا بالقضاء على الخلايا السرطانية المرتبطة بدولة الارهاب المعروفة وأساس الشر في هذا العالم .

وأكد ” الهاجري ” وقوف الشباب العربي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الحادث المؤلم؛ مطالباً بتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والمنظمات التابعة لها.

كما أعرب الهاجري عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.