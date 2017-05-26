برشلونة يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

برشلونة يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان
قدم نادي برشلونة الإسباني عبر شبكات التواصل الاجتماعية، اليوم الجمعة، التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
ونشر عبر شبكة تويتر الأكثر حركة في الوطن العربي تغريدة جاء نصها: ” نادي برشلونة يهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان كل عام وأنتم بخير، مرفقة بصورة للاعبي البلوغرانا ” .
ومن المقرر أن يواجه برشلونة يوم غد ألافيس في نهائي كأس ملك إسبانيا، ويسعى من خلالها للظفر بأخر بطولة ممكن أن يحققها في موسم 2016-2017 الرياضي، بعد خسارته الدوري وخروجه من دوري أبطال أوروبا.
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