برشلونة يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قدم نادي برشلونة الإسباني عبر شبكات التواصل الاجتماعية، اليوم الجمعة، التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر عبر شبكة تويتر الأكثر حركة في الوطن العربي تغريدة جاء نصها: ” نادي برشلونة يهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان كل عام وأنتم بخير، مرفقة بصورة للاعبي البلوغرانا ” .

ومن المقرر أن يواجه برشلونة يوم غد ألافيس في نهائي كأس ملك إسبانيا، ويسعى من خلالها للظفر بأخر بطولة ممكن أن يحققها في موسم 2016-2017 الرياضي، بعد خسارته الدوري وخروجه من دوري أبطال أوروبا.