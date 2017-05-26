رئيس الفلبين يحذر من الإصابة بـ " عدوى " داعش - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيريتي، قواته بسحق المسلحين الذين انخرطوا في حرب شوارع مع القوات الحكومية في جنوب البلاد، محذرا من أن بلاده تواجه خطر الإصابة بـ ” عدوى ” تنظيم داعش.

وقال دوتيريتي – حسبما أفادت قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية اليوم الجمعة- ” يمكنكم قول إن تنظيم داعش موجود هنا بالفعل ” ، موضحا ” يمكنكم توقيف أي شخص، وتفتيش أي منزل بدون تصريح ” .

وأبلغ دوتيرتي الجنود في مدينة إيليجان القريبة من ماراوي بأنه يخشى منذ وقت طويل إصابة وشيكة بـ ” عدوى ” تنظيم ” داعش ” في البلاد.

وتقع مدينة ماراوي التي يقطنها قرابة 200 ألف شخص، قيد حصار مسلحي تنظيم داعش، منذ أن داهمت الحكومة مساء الثلاثاء مخبأ مشتبها لإسنيلون هابيلون الموجود على القائمة الأمريكية للإرهابيين الأكثر خطورة.

وقتل ما لا يقل عن 44 شخصا، بينهم 31 مسلحا و11 جنديا، وفقا لما ذكره مسؤولون. ولم يتضح بعد ما إذا كان من بين القتلى مدنيون. وأجبر العنف الآلاف على النزوح، كما أثار مخاوف بشأن تزايد التطرف.