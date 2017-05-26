أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا هجوم المنيا - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الارهابي المسلح في محافظة المنيا والذي اسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين .

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ” كونا ” ، أن امير الكويت اكد خلال برقيته استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق ووقوف دولة الكويت الى جانب مصر وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الارهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها مجددا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الارهاب بكافة اشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه راجيا من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الارهابي سائلا المولى جل وعلا ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وفي ذات السياق بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.