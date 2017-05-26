⁠⁠⁠⁠⁠وزارة الإعلام اليمنية تصف مجزرة الصحفيين في تعز بجريمة الحرب - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أدانت وزارة الإعلام اليمنية وبأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية اليوم بحق الصحفيين بمدينة تعز، ووصفتها بأنها جريمة حرب.

وكان الانقلابيون قد نفذوا مجرزة بحق الصحفيين راح ضحيتها اثنان مصوران صحفيان، فيما أصيب عدد آخر بجراح خطرة.

وجاء في بيان للوزارة ” أن وزارة الإعلام وهي تدين هذه الهجمات الوحشية، فإنها تؤكد أن ما تعرض له الصحفيون في تعز، جريمة حرب يجب أن يحال مرتكبوها للمحاكمة ” .

ودعت المنظمات الإنسانية الدولية إلى إدانة وتجريم المجزرة التي ارتكبتها الميليشيا بحق الصحفيين بتعز والجرائم المماثلة السابقة .