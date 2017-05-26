بالفيديو.. برومو الأول لـ " مشارق الأنوار " للشيخ المغامسي - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

كشف إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عن البرومو الأول لبرنامجه الرمضاني الجديد ” مشارق الأنوار ” ، والمقرر إذاعته على قناة ” اقرأ ” بدايةً من يوم غد السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك.

يسلط البرنامج الضوء على القصص الخالدة، من مشارق الأرض ومغاربها، حيث يطل إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على محبيه في شهر رمضان عبر برنامج مشارق الأنوار على قناة اقرأ.

كما يقدم الشيخ المغامسي في ” مشارق الأنوار ” ، مقتطفات من حياة العديد من العلماء والمفكرين، والأدباء، والأمراء، والحكام من خلال التركيز على سيرتهم وما خلفوه للبشرية من تراث في المجالات المختلفة.

