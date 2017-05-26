السيسي يوجه أجهزة الدولة بسرعة التعامل مع تداعيات حادث المنيا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كافة أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمحافظة المنيا، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية ﻷهالي الضحايا والمصابين، وكذا تقديم كافة الإجراءات والتسهيلات اللازمة على الوجة اﻻكمل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات الحادث اﻻرهابى الغاشم بمحافظة المنيا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أن المهندس شريف اسماعيل كان قد أجرى عدة اتصالات مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن اﻻجتماعي، ومحافظ المنيا، وعدد من المسئولين المعنيين للاطمئنان على توافر اوجه الرعاية للمصابين وكذا اهالى الضحايا.