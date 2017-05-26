رفع جميع الطاقات التشغيلية بزمزم لمواكبة الطلب في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أفاد مستشار الشؤون الفنية والهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مدير إدارة مشروع سقيا زمزم المهندس أحمد بن عمر بالعمش بأنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بخدمة الإسلام والمسلمين والقيام بمصالح الحجاج والمعتمرين والزوار وعنايته حفظه الله بتوفير ماء زمزم المبارك خاصةً في المدينتين المقدستين بطرق سهلة ومريحة وحضارية باستخدام أحدث الآليات الاوتوماتيكية المتوفرة بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم لضمان نقاوة مياه زمزم وفق المعايير العالمية منذ خروجها من البئر حتى وصولها للمصنع ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية سعة عشرة وخمسة لترات وجعلها في تناول المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري.

وحرصاً من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على خدمة المستفيدين وتيسير حصولهم على مياه زمزم بكل سهولة ويسر فقد وجه ببذل كافة الجهود للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من قبل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم.

وأكد بالعمش أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم في كامل جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الطلب والتوسعات العملاقة التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث إن تأمين مياه زمزم للحرمين الشريفين يعتبر من أولى اهتمامات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم حسب توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله .

وأوضح المهندس بالعمش أن الخطط الاستعدادية تم اعتمادها منذ وقت مبكر بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية ورفع جميع الطاقات التشغيلية والصيانة والتنقية والضخ والتوزيع وزيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة أكثر من (100%) وتشغيل المشروع على مدار الساعة ليفي بحاجة راغبي المياه المباركة وفق آلية توزيع بتقديم عبوتين لكل فرد مع إعادة التوزيع بنفس الكمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الصرف الأخير، حيث تم تعزيز الخدمات حسب التالي:

1-توفير ما لا يقل عن 100 موظف خدمة في صالة توزيع عبوات زمزم حيث يتم التشغيل المستمر لصالة التوزيع على مدار الساعة للوفاء بمتطلبات الذروة يومياً.

2-تهيئة أعداد الحراسات الأمنية المناسبة لتسهيل تنظيم عملية الحركة بمواقف السيارات وبمنطقة التوزيع.

3-تأهيل ما لا يقل عن (250) موقف سيارة لخدمة زوار المشروع.

4-توفير ما لا يقل عن (400) عربة لحمل عبوات زمزم للعملاء.

5-توفير ما لا يقل عن (350) كرسي انتظار للعملاء بالصالة الجديدة للتوزيع بزيادة أكثر من (150) كرسي انتظار عما هو متوفر خلال أيام العام.

6-تجهيز 42 نافذة توزيع اتوماتيكية تعمل على مدار الساعة طوال أيام العام، بالإضافة إلى استحداث (16 ) نافذة إضافية لأوقات الازدحام.

كما خصصت إدارة المشروع قسم خاص لخدمة العملاء لإرشاد وتوجيه المستفيدين والاجابة على كافة استفساراتهم لتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه كما تم استحداث عملية الفرز عن طريق الأجهزة الذكية التي تقوم بتوجيه الزوار إلى نوافذ المحاسبة الشاغرة أو الأقل زواراً وذلك لضمان سير العمل وانسيابيته كما تم تفعيل خدمة ذوي الحاجات الخاصة حيث يتم خدمتهم وهم في مركباتهم وقد هيئ لهم مكان مخصص يلبي احتياجاتهم دون أي عناء.

وتهيب إدارة مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم بجميع المعتمرين والزوار عدم التعامل مع الباعة الجائلين والحرص على الحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية وهي موقع المشروع بكدي والنقاط الموجودة في المطارات التي توفر العبوات المهيأة للشحن الجوي.

وحرصاً من المشروع لوصول المياه المباركة إلى الجميع فقد تم تخصيص ناقل معتمد وتفعيله في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجميع صالاته ومطار المدينة النبوية وذلك لخدمة الحجاج والمعتمرين حيث يمكنهم من الحصول على عبوات مياه زمزم المهيأة للشحن من صالات المطار دون عناء.

وأكد بالعمش حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيه الشركة المشغلة للمشروع (شركة المياه الوطنية) على استدامة الخدمة وتقديمها بشكل أفضل سعياً لتحقيق نقلة نوعية في خدمة هذه المياه المباركة.