جراحة ناجحة لإطالة عظمة الفخذ لمريض بتخصصي الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة العظام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف عملية جراحية لتطويل عظمة الفخذ بواسطة مسمار نخاعي خاص.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات الطائف،حيث نجح الفريق الطبي في تصحيح القصر المزمن لدى مريض كان يعاني من كسور وإصابات بقدميه.

وكان المريض يعاني من الآم في الظهر والحوض، وعند مراجعته للمستشفى، تبين معاناته من المشي غير الصحيح ،والتي تسبب بها اختلاف طول رجل عن الأخرى والتي كانت تزيد عن 3 سم وهو ما نجح الفريق به بإطالة العظم بالرجل القصيرة لتتساوى مع الطول للطرف الثاني.

يشار إلى أن الفريق الطبي مكون من الدكتور إياس صعب أخصائي جراحة العظام والدكتور أسامة الراجح أخصائي جراحة عظام والدكتور عبدالاله الساعاتي.