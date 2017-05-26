التعليم تستعد لإيقاف برامج التعليم الموازي والانتساب بجامعات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة التعليم تستعد لإيقاف برامج التعليم الموازي والتعليم عن بُعد والانتساب نهائياً في مرحلة البكالوريوس بجامعات المملكة والرفع بتوصية للمقام السامي بذلك.

وأضافت الوزارة أن التوصية المزمع رفعها ستسثنى الدراسات العليا من هذا القرار شريطة تحمّل الطالب جميع التكاليف اللازمة لدراسته وكذلك تشكيل لجنة من وزارتيْ المالية والتعليم والجامعات؛ لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقاً على تلك البرامج، ووضع الآلية المناسبة لتسديدها، وإعادة المبالغ التي صدرت بها أحكام قضائية سابقاً تُلزم الجامعات بإعادتها.