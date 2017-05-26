الإفتاء المصرية: إلغاء الاحتفال باستطلاع هلال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قررت دار الإفتاء المصرية، إلغاء الاحتفال الرسمي والشعبي الذي كان سيقام مساء اليوم الجمعة، لاستطلاع هلال شهر رمضان تضامنا مع ضحايا حادث المنيا الإرهابي.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن فضيلة المفتي سيصدر بيانا شرعيا عقب صلاة مغرب اليوم بنتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان وسيكتفي بذلك البيان عوضا عن الاحتفال الرسمي الذى كان مقررا من قبل، بسبب الحادث الاليم للاخوة المسيحين بالمنيا والذى تسبب فى الم بالغ لكل المصرين.

كانت دار الإفتاء قد أعلنت أمس عن تنظيم احتفال رسمي وشعبي مساء اليوم، لاستطلاع هلال شهر رمضان بحضور المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، نائبًا عن السيد رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر نائبًا عن شيخ الأزهر، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، وسفراء الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة.