الجيش الأمريكي: مقتل 3 من كبارة قادة " داعش " بالعراق وسوريا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أن ثلاثة من كبار القادة والمخططين بتنظيم ” داعش ” الإرهابي قتلوا في هجمات للتحالف بالعراق وسوريا .

وقال التحالف -في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، اليوم الجمعة، اوردته قناة ” سكاي نيوز ” الإخبارية- إن مصطفى جونيز وهو عضو بالتنظيم من تركيا قتل في ضربة جوية بمدينة الميادين السورية يوم 27 أبريل وإن أبوعاصم الجزائري وهو مخطط بالتنظيم من الجزائر قتل بنفس المدينة يوم 11 مايو الجاري.

وأضاف البيان أن أبو خطاب الراوي وهو قائد عسكري قتل في القائم بالعراق يوم 18 مايو الجاري.