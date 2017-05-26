صحة القريات تعلن مواعيد عمل المستشفيات في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات مواعيد العمل في المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضحت صحة القريان أن العمل في مستشفى القريات العام ومستشفى الصحة النفسية ومركز الكلى ومركز السكر سيكون على فترة واحدة وهي من الأحد إلى الخميس تبدأ من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً لكافة الفئات،فيما يكون العمل في مستشفى العيساوية ومستشفى الحديثة ومستشفى الملك فيصل ومركز طب الأسنان على فترتين تبدأ من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً لكافة الفئات عدا الأطباء الاستشاريين من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً أما الفترة الثانية المسائية تبدأ من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.

ويبدأ العمل بمراكز الرعاية الصحية الأولية في المدن والقرى التي تخدمها المستشفيات وتقدم خدمات اسعافية على مدار الساعة يكون الدوام بها من الأحد إلى الخميس على فترتين حيث تكون الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الواحدة فجراً.

وأشارت الى أن مواعيد الزيارة للمرضى في مستشفى القريات العام في رمضان للأقسام العادية على فترتين وتكون الفترة الأولى من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة عصراً والفترة الثانية من الساعة التاسعة والنصف مساءً حتى الحادية عشر والنصف مساءً،وزيارة المرضى بالعناية المركزة على فترتين الفترة الأولى من الساعة الرابعة والنصف مساءً حتى الخامسة والنصف مساءً والفترة الثانية من العاشرة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً.

فيما ستكون مواعيد الزيارة في مستشفى العيساوية العام تكون على فترتين الأولى من الرابعة عصراً وحتى السادسة عصراً والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء

ولفتت صحة القريات أنه روعي في ذلك تنظيم العمل بالأقسام الداخلية والطوارئ بالمستشفيات عن طريق المناوبات بما يكفل سير العمل على مدى الأربع والعشرين ساعة يومياً وتوفير الراحة للمرضى.