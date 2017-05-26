الحذيفي يؤم المصلين في التراويح بالمسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صدرت موافقة المقام السامي بتكليف الشيخ د. أحمد بن علي الحذيفي بإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي لشهر رمضان المبارك لهذا العام.

بدوره قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من عناية واهتمام بالبيتيين العتيقين.

وأوضح السديس أن هذا التوجيه يعد حلقة نيرة ضمن سلسلة دعمه أيده الله ، سائلا الله تعالى أن يكتب له وافر الأجر والمثوبة على ما يقدمه للإسلام والمسلمين وأن يجعله في موازين أعماله الصالحة وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وأن يعيد على مقامه الكريم وعلى هذه الأمة الإسلامية عامة مواسم الخير والبركة.