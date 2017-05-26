الأربعاء.. ميركل تلتقى رئيس وزراء الصين في برلين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية جورج شترايتر، أن المستشارة الألمانية سوف تلتقي الأربعاء القادم رئيس الوزراء الصيني لي كا تشيانج بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.

وأوضح شترايتر، أن اللقاء سوف يشمل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما الاقتصادية، حيث يتم افتتاح المنتدى الاقتصادي الألماني الصيني بحضور وزراء البلدين، بالإضافة إلى التحضير لقمة العشرين المرتقبة والمزمع عقدها في ألمانيا يوليو القادم، هذا فضلا عن القضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها قضايا منطقه الشرق التوسط.