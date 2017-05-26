نبراس تقر برنامج الزمالة الطبي في علاج الادمان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نبراس برنامج الزمالة الطبي في علاج الادمان وبرنامج ماجستيرالسموم والادلة الجنائية وبرنامج الدبلوم الوقائي.

جاء ذلك في تغريدة على الحساب الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على تويتر قالت فيها:أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نبراس برنامج الزمالة الطبي في علاج الادمان وبرنامج ماجستيرالسموم والادلة الجنائية وبرنامج الدبلوم الوقائي.

وفي سياق مختلف قدمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تهنئتها لمقام خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد،ولكافة الشعب السعودي،بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.