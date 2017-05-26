" الحكومة الفرنسية " : التحاور مع روسيا لا يعني الانحياز لها - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، أن التحاور مع روسيا لايعني الانحياز لها، فى إشارة إلى زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الاثنين إلى فرنسا الذي سيتم استقباله في قصر فرساي قرب باريس.

و قال كاستانير-في مقابلة اليوم مع إذاعة ” فرانس انفو ” : ” إن رئيس الجمهورية سيتبنى موقفا حازما للدفاع عن مصالح فرنسا.

وأكد المتحدث أن قمة شمال الاطلسي و اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب اتاح لماكرون أن يطرح نفسه على الساحة الدولية.

يشار إلى الرئيس فلاديمير بوتين يقوم بزيارته الاولى لباريس منذ تولى إيمانويل ماكرون رئاسة البلاد و ذلك بمناسبة مرور 300 سنة على زيارة القيصر بطرس الاكبر إلى فرنسا في عام 1717.

و تأتي هذه الزيارة بعد اتهام فريق الحملة الانتخابية لايمانويل ماكرون روسيا بالعمل ضده على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية.