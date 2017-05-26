⁠⁠⁠⁠⁠مراقبات تأهيل الإناث بالدمام يكشف عن كارثة تسببت في تعريه المعاقات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

اكتشفت مراقبات مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام وضع كاميرات المراقبة في دورات مياه المعوقات، فضلا عن رصد مقيم عربي يقبع أمام الشاشات بالساعات ومعه جواله الخاص ويقوم بالتصوير، ورؤية المعاقات عاريات، والموظفات من دون حجاب أثناء ممارسة عملهن، دون علمهن.

وقامت المراقبات بإبطال الكاميرات بعد اكتشاف الأمر صدفة، وتمكنهم من حيازة صور لمعوقات عاريات وموظفات تم تصويرهن من شاشات الكاميرا، بالإضافة إلى صور لموظفات من دون حجاب تم تسريبها من شاشات المراقبة، محملات مسؤولية الإهمال والتقصير لمديرة المركز ونائبتها لسماحهن بدهول عامل ومعه جواله دون رقيب، بحسب الحياة.

من جانبه أكد مصدر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجه بتشكيل لجنة رفيعة للقضاء على التجاوزات في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، مضيفاً أن مدير الفرع في مركز تأهيل الدمام عليه ملاحظات وشكاوى عدة، واعداً بالأخبار السارة بعد شهر رمضان.