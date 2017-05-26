تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دفع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية لصعود أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الجمعة، في الوقت الذي عزف فيه المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعد هبوط أسعار النفط.

وارتفعت أسعار الخام لكن الأسواق ظلت متراجعة بعد هبوط نسبته خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن مددت أوبك ومنتجون آخرون تخفيضات إنتاج الخام على نحو خيب آمال مستثمرين كانوا يأملون في تخفيضات أكبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1262.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0832 بتوقيت جرينتش بعدما لامس مستوى مرتفعا بلغ 1264.13 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد المعدن الأصفر 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1262.9 دولار للأوقية.وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات منافسة 0.2 بالمئة وبلغت أحدث قراءة له 97.090 .