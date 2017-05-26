بالفيديو.. لحظة مقتل وإصابة 50 شخصا في «أتوبيس أقباط مصر» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لأثار الهجوم الذي استهدف «أتوبيس الأقباط» في مصر، مما أسفر عن مصرع 24 قيتلا وإصابة 26 شخصا.

وكان مجهولون أطلقوا النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة شمال المنيا، مما أسفر عن سقوط 24 شهيدا وإصابة 26 شخصًا، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى.

وكانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا بقيام مجهولين بإطلاق النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل بمغاغة شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 26 شخصًا واستشهاد 24 آخرين حتى الآن، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المنطقة، وتقوم الآن سيارات الإسعاف بنقل الجثث والمصابين لمستشفيي ” مغاغة والعدوة ” .