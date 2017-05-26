بالفيديو.. نحافة مريم حسين المفاجئة تصدم جمهورها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعدما قصدت مركزاً للتنحيف وعيادة اختصاصية تغذية أخيراً ظهرت الممثلة مريم حسين بكامل رشاقتها في فيديو تم تناقله أخيراً عبر مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية.

وقد التقط المقطع خلال مشاركتها في عرض أزياء نظمه المصمم وليد عطا الله، وبدت من خلاله وقد فقدت الكثير من وزنها الزائد.

وحازت إطلالتها الكلاسيكية إعجاب عدد كبير من الحاضرين، وكان أبرز هؤلاء الفنانة السورية نسرين طافش التي أظهرت دهشتها لقدرة النجمة العراقية على خسارة الوزن الزائد بهذه السرعة الكبيرة.