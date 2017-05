شكرا لكم كلكم على كل لحظه حلوه وإنشاء الله تكسرون الدنيا هلسنه يارب راح توحشوني كلكم 💔 نراكم في العام المقبل نرحل والذكرى لا ترحل 😔

A post shared by Hala Alturk🖤☠️.(حلا الترك) (@halamalturk) on May 23, 2017 at 11:44pm PDT