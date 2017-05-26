دراسة تؤكد تأثير سعر خاتم الزفاف على عمر الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى حقيقة صادمة، مفادها أن العروسين اللذين ينفقان على مراسم حفل زواجهما وخاتم زفافهما، تكون فترة زواجهما أقصر واحتمال انفصالهما عن بعضهما البعض أكبر وأقوى.

واستمدت الدراسة، التي أجربت بجامعة إيموري بمدينة أطلنطا بجورجيا الأمركية، نتائجها بعد فحص 3000 شخص متزوج ومتزوجة، ووجدت أن الرجال الذين يقدمون خاتم زفاف يتراوح سعره بين 2000 إلى 4000 دولار، كانوا أكثر عرضة للانفصال بعد الزواج بفترة قصيرة بمعدل 1.3 مرة، مقارنة بأولئك الذين يشترون خواتم زفاف قيمتها تتراوح بين 500 إلى 2000 دولار.

وقالت الدراسة، إن الأزواج الذين يجلبون خواتم زفاف أكثر من 20 ألف أكثر عرضة للطلاق بنسبة 3.5 مرة من أولئك الذين ينفقون 5000 إلى 10000 آلاف دولار، بحسب موقع “كومو نيوز”.

وتُسدي الدراسة نصيحة للمقبلين على الزواج، بالتركيز على السعادة بين الطرفين، فكلما زادت نسبة الرضا والسعادة بين الطرفين، كلما كانت قدرتهم على التغلب على المشاكل واحتوائها أكبر، مشيرة إلى أن أساس السعادة هي “المرأة”، فعندما تكون سعيدة يكون الزوج والمنزل بأكمله سعيداً.