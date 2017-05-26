العاهل الأردني يدين حادث «أتوبيس الأقباط» في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أدان العاهل الأردني الملك عبدالله، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في المنيا جنوب مصر.

وكان مجهولون أطلقوا النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة شمال المنيا، مما أسفر عن سقوط 24 قتيلا و إصابة 26 شخصًا، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى.

وكانت أجهزة الأمن تلقت إخطارًا بقيام مجهولين بإطلاق النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل بمغاغة شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 26 شخصًا واستشهاد 24 آخرين حتى الآن، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المنطقة، وتقوم الآن سيارات الإسعاف بنقل الجثث والمصابين لمستشفيي ” مغاغة والعدوة ” .