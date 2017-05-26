النائب العام المصري يفتح تحقيقًا في حادث «أتوبيس أقباط المنيا» - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق عاجل وموسع حول حادث استهداف «أتوبيس أقباط المنيا»، وأسفر عن استشهاد 26 مواطنا، وإصابة 27 آخرين.

فيما أجرى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة للاطمئنان على مصابي حادث إطلاق النار على أتوبيس الأقباط بمحافظة المنيا.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاتصال على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة، لجميع المصابين والذين تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفي معهد ناصر.

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بعصام بديوي محافظ المنيا، لمتابعة تداعيات الحادث، وكلف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية بسرعة تكثيف جهودها لضبط مرتكبي الحادث.

وفي سياق متصل أغلقت قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية مداخل ومخارج محافظة المنيا لمنع هروب المسلحين مرتكبى الحادث.