" جمعية بر حداد بني مالك " تشارك بمعرض مملكة الخير بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

عقال المالكي(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود تشارك جمعية البر والخدمات الاجتماعية بحداد بني مالك في معرض ” مملكة الخير ” والمقام في مدينة جدة بفندق الهيلتون قاعة الهول.

وتأتي مشاركة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بحداد بني مالك في المعرض ضمن مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة مكة المكرمة.

ويرعى المعرض صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد ال سعود الى جانب من رجال الأعمال والإعلاميين المهتمين في خدمة المجتمع بشكل عام والعمل الخيري بشكل خاص.

الجدير بالذكر ان معرض مملكة الخير حاصل على براءة اختراع من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وموافقة البرنامج الوطني يدعم مبادرة تسليم المعونات الغذائية للأسر المحتاجة حول المملكة عبر البريد السعودي.