آبل ونوكيا تتفقان على التعاون بعد «نزاع براءات الاختراع» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نجحت شركتي نوكيا وآبل في التوصل إلى تسوية لنزاع بينهما بشأن براءات اختراع تكنولوجية مستخدمة في الهواتف الذكية، واتفقتا على “ التعاون ” .

ورفعت نوكيا دعوى قضائية في ديسمبر الماضي ضد آبل تزعم فيها أن الأخيرة انتهكت 32 براءة اختراع تكنولوجية تتعلق بشاشات وواجهات المستخدمين وتشفير الفيديو.

وبموجب إتفاق التعاون، ستخزن آبل منتجات نوكيا للصحة الرقمية في متاجرها للتجزئة.

وأبقيت الشركتان حتى الآن تفاصيل محددة للاتفاق المالي بينهما دون إعلان.