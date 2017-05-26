تعليم حائل يحدد شروط توظيف الأسر المنتجة بالمقاصف المدرسية - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

شدد مدير عام التعليم بمنطقة حائل يوسف محمد الثويني، علي أولوية تشغيل المقاصف بجميع مدارس التعليم الحكومية والأهلية والأجنبية بالمنطقة، عن طريق الأسر المنتجة «أسر»، والعمل على تذليل ما يواجهها من صعوبات، وذلك خلال العام الدراسي المقبل 1438 / 1439 هـ.

واشترط عدم العمل إلا بعد توقيع العقد وتوثيقه من إدارة خدمات الطلاب، على أن يقتصر العمل في المرحلة الحالية على إعداد الوجبات الصحية خارج المنزل، أما داخل المقاصف أو مراكزٍ للإنتاج فيمكن الإشراف على تحضير الأطعمة فيها، وذلك على ألا تتجاوز نسبة التشغيل 10 % من إجمالي عدد المقاصف المدرسية التابعة لإدارة التعليم بالمنطقة.

ووضعت الإدارة مجموعة من الشروط منها أن تكون الأسرة سعودية الجنسية، يحمل أفرادها العاملون داخل المقصف شهادات صحية سارية المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تكون لديها خبرة في مجال العمل، على أن يتم ترشيح الأسرة عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ ستكون الأخيرة هي الجهة الضامنة لقدرة الأسرة المالية على تجهيز المقصف والاستمرار في التشغيل طيلة مدة العقد أو توفير بديل في حال الانقطاع أو التعثر.