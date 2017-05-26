فلكية جدة تكشف موعد تعامد الشمس علي «الكعبة» المشرفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الشمس ستعبر يوم الأحد 28 مايو 2017 فوق الكعبة المشرفة مباشرة، وتتعامد عليها في الساعة 12:18 ظهراً بالتوقيت المحلي، كأول ظاهرة فلكية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هذا الحدث الاستثنائي يحدث مرتين في السنة، في 28 مايو وبعد شهر ونصف في 16 يوليو وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام؛ حيث تقترب الشمس من سمت مكة ويختفي ظل الكعبة تماماً ويصبح ظل الزوال صفراً.

وأضاف، يرجع السبب في الظاهرة لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، ففي أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة خلال انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوباً إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو سنوياً.