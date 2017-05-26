بالصور.. تشوه مواليد وحالات مستعصية نتيجة لهجمات الأسد الكيماوية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

ولد طفل بمدينة إدلب السورية بتشوه نادر الحدوث بالمنطقة، حيث أنه يمتلك رأسين لجسم واحد، في نتيجة جلية لإجرام نظام بشار بعد قصفه مواطني شعبه بالأسلحة الكيميائية.

ونشر المركز الصحافي السوري، عبر حسابه على موقع “ فيسبوك ” للتواصل الاجتماعي، أنّه “ تم تحويل الطفل إلى المستشفيات التركية، نظراً للإمكانات الطبية المتواضعة في محافظة إدلب ” ، كاشفًا عن صور للطفل.

يذكر أنَّ الهجمة الأخيرة التي نفّذها نظام الأسد، استهدفت بلدة خان شيخون في محافظة إدلب شمال سوريا.