محكمة إماراتية تقضي بسجن رجل أعمال سويسري بتهمة الاحتيال - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبى(صدى):

قضت محكمة إماراتية بسجن رجل أعمال سويسري من أصول لبنانية خاطر مسعد 15 عاما بتهمة الاحتيال على السلطات بقيمة 1.5 مليار دولار، أثناء عمله في في حكومة رأس الخيمة، عبر مشروع ميناء في جوجرجيا، بحسب صحيفة La Cote السويسرية.

وكان رجل الأعمال يعمل مشرفا على صندوق الثروة السيادية في رأس الخيمة، وهو ما سمح له بإقامة أنشطة رئيسية في قطاع السيراميك شمال الإمارة، وكان وراء إنشاء رأس الخيمة للسيراميك، أشهر شركات الإمارة، وأحد أكبر مصنعي منتجات البورسلين في العالم، كما كان صاحب فكرة التعاون البحري بين سويسرا وحكومة رأس الخيمة.