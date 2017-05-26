⁠⁠⁠⁠⁠افتتاح فرع جامعة برمينجهام البريطانية في دبي 2018 - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبى(صدى):

أعلن نائب مستشار جامعة برمينجهام البريطانية، السير ديفيد ايستوود، عن افتتاح فرع لها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار توسع خارجي تنتهجه الجامعة لتعزيز حضورها عالميًا.

وأوضح أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من أعمال الجامعة في الإمارات الخريف المقبل، والمواد التي ستكون غالبيتها باللغة الإنجليزية، سيبدأ تدريسها فعليًا خريف العام المقبل 2018، ويحصل طلاب الجامعة على الدرجة العلمية نفسها التي يحصل عليها الطلاب في الجامعة الرئيسية ببريطانيا، دون الحاجة إلى تكبد عناء السفر إلى هناك.

وستحتضن مدينة دبي الأكاديمية العالمية مقر الجامعة الجديدة، لتُضاف إلى ست وعشرين جامعة أخرى من تسع دول، يدرس بها 25 ألف طالب، منذ عشرة أعوام.