مصرع 5 وتشريد 20 ألف أسرة بسبب سيول تايلاند - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

لقي خمسة أشخاص مصرعهم فيما تشردت أكثر من 20 ألف أسرة خلال الأيام العشرة الماضية جراء السيول التي اجتاحت مختلف أنحاء تايلاند.

وأفادت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف في تايلاند اليوم أن جميع الضحايا الخمسة غرقوا بسبب مياه الفيضانات.

وغمرت مياه الفيضانات 15 إقليماً منذ 16 مايو نتيجة لاستمرار هطول أمطار غزيرة في مختلف أنحاء تايلاند إذ كانت مدينتي شيانج ماي وسوخوتاي شمالاً ومدينة سوراتاني جنوباً من أكثر المناطق تضرراً.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الكثير من أنحاء البلاد حتى الأحد المقبل.