ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة - صحيفة صدى الالكترونية

فيينا (صدى):

ارتفعت اليوم أسعار النفط قليلا، بعدما شهدت تراجعا إثر هبوط كبير في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.37 سنتا أو ما يعادل 0.7% عن سعر الإغلاق السابق معوضة القليل من الخسائر التي منيت بها أمس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا عن سعر الإغلاق السابق إلى 49.15 دولار لتظل قابعة دون مستوى 50 دولارا للبرميل على الرغم من صعود اليوم.

فيما وافقت منظمة أوبك، خلال اجتماع أمس في فيينا، وبعض المنتجين الآخرين من خارجها على تمديد تعهد بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018. وكان الاتفاق الأصلي سينتهي أجله في يونيو هذا العام.