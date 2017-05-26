بيونج تنتهي من تحديثات هامة للقدرات التقنية لطائرات أواكس للقوات الجوية بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم (صدى):

انتهت شركة بيونج من إجراء تحديثات ضرورية لتعزيز القدرت والإمكانيات التقنية الخاصة بطائرات نظم الإنذار والتحكم المحمول جوا E-34 التابعة للقوات الجوية بالمملكة، متضمنا تطوير قدرات الرادار الخاص بالطائرة، والحد من وقت إصلاح الطائرة، وزيادة حساسية الرادار، وتوسيع نطاق تتبع الأهداف، وإضافة جهاز رادار جديد، ولوحة صيانة لمراقبة الرادار، فضلًا عن برامج وأجهزة كهربائية وميكانيكية.

وقال كيث بيرنز مدير برنامج بوينج أواكس السعودية، إن المهمة الرئيسية لأواكس هي توفير الوعي بالوضع في وقت وجيز، مضيفًا أن البرامج الحديثة وعقود الرادار المتعددة والتشغيل العام المعزز تجعل من هذا التحديث الأكثر أهميةً لرادار أواكس منذ تطويره في السبعينيات، مشيرا إلى أن مهندسي وتقنيي بوينج أجروا التحديثات الجديدة، وجربوا فاعلية هذه التحديثات على طائرة واحدة فقط في مقر الشركة Boeing Field بمدينة سياتل بواشنطن، وتم استكمال باقي أعمال التطوير بشركة السلام للطائرات المحدودة بالرياض.