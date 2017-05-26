مثلي يتوسط السيدات الأوليات لحلف " الناتو " .. والسبب! - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

اصطف غوثيي غيستناي، وهو مثلي الجنس، بدوره إلى جانب السيدات الأوليات لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي “ الناتو ” اثناء التقاطهن صورة جماعية مع لملكة ماثليد، زوجة عاهل بلجيكا ، وذلك بصفته “ شريكا ” لرئيس الوزراء في لوكسمبورغ، كزافيي بيتل.

وصادق برلمان لوكسمبورغ في يونيو 2014، على قانون يتيح الزواج لمثليي الجنس، إضافة إلى حق التبني.

وكانت قد جرت امس الخميس قمة للناتو، وسط ترقب لموقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي شارك في اجتماعات الحلف لأول مرة منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي.