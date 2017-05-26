 صاحب متجر يمنع مسلحين من سرقته - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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صاحب متجر يمنع مسلحين من سرقته




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