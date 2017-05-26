«التقنية للبنات» تتراجع عن قرار السماح للطالبات بارتداء البنطال - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أرسلت إدارة الكلية التقنية العالمية للبنات في الأحساء رسالة نصية إلى الطالبات تفيدهن تراجعها عن قرار السماح لهن بارتداء البنطال، وشددت عليهن على ضرورة التقيد بالزي الرسمي وأن يكون اللباس طويلاً، وأن تكون التنورة طويلة وفضفاضة، والبلوزة غير شفافة وطويلة الأكمام.

وكانت إدارة الكلية حثت الراغبات منهن في ارتداء البنطال في الحرم الجامعي على التبرع بريالين لجمعية فتاة الأحساء للسماح لهن بذلك.

ودعت إدارة الكلية الطالبات اللاتي قمن بالتبرع بالمال لأجل لبس البنطال التوجه إلى مكتب الخدمات الطلابية لاسترداد المبلغ قبل 20 رمضان.