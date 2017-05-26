شركة تكافل الراجحي تعلن وظيفة إدارية للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة «تكافل الراجحي» للتأمين، عن وظيفة إداريّة شاغرة للرجال، بمسمى “ مسؤول دعم الموارد – تكنولوجيا المعلومات ” ، لحمَلة درجة البكالوريوس في الحاسوب، أو أي مجال ذي صلة، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أيار/مايو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 13/ 7/ 2017م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضعط على الرابط التالي:

http://careers.alrajhitakaful.com/ar/job-search-results